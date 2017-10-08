(Görüntülü Haber) Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da 6-8 Ekim 2014 tarihindeki Kobani olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 3\'üncü yılında mezarları başında anıldı.



Diyarbakır\'da, 2014 yılında 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı\'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı\'nda akşam saatlerinde düzenlenen törene hayatını kaybedenlerin aileleri, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Yavuz ile partililer ve vatandaşlar katıldı.



Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anmada konuşan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, \"İnsan ve insaniyet, adalet ve merhamete muhtaçtır. Öldürmeye, kan akıtmaya, yakıp yıkmaya, insanların mallarını talan etmeye, korku imparatorluğu estirmeye layık değildir. Adaletle, sulh ve selametle can güvenliği içerisinde yaşamaya ve idare edilmeye layıktır insan. Bu anlamda 6-8 Ekim 2014\'de aynen Kerbela faciasında olduğu gibi belki zahiri anlamda bir musibet ama Meşiet-i İlâhiye ilahi kaderin bir takdiri olarak adalet, emniyet, sulh ve selamet kavramına olan ihtiyaç bu aziz insanların kanlarıyla toplumun vicdanın önüne çıkarılmış ve halkın bir tercih yapması ile karşı karşıya bırakılmıştır\" dedi.



Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Yılmaz ise, 6-8 Ekim olaylarının bir daha yaşanmaması adına toplandıklarını belirterek, \"Bizlerin buraya toplanmamızın sebeplerinden biri de bundan böyle bir daha 6-8 Ekimler yaşanmasın. Yasinler şehit olmasın diye tüm dünyaya duyurmak. Şehit Yasin Börü ve kardeşlerinin kanı üzerine Kürdistan\'da iktidarlıklarını kurmak isteyenler dökülen kanlarda, yaptıkları bu zulümle yok oldular. Toplum nazarında silindiler. 6-8 Ekim bir dönümdür. Şehit Yasin, bir dönümün, bir çağın kapısını açmıştır. Birini kapatıp, birini açmıştır. 6-8 Ekim 2014\'ten sonra zalimler için herşey tersine gitmiştir. 6-8 Ekim\'in iyi kavranması lazım. Şehit Yasin ve kardeşlerinin iyilik hareketinin, iyi kavranması ve sahip çıkılması lazım. Eğer sahip çıkarsak ve iyi kavrarsak, bir daha 6-8 Ekimler yaşanmaz. Toplumda kardeşçe bir arada yaşamayı öğrenecek ve iyilik kazanacaktır\" diye konuştu.



Anma etkinliği, Yasin Börü ve arkadaşlarının mezarlarının başında edilen dualarla son buldu.