(Görüntülü Haber) Yaşamını yitiren erin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- BURSA\'da vatani görevini yaptığı birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren jandarma er 20 yaşındaki Muhammet Cevat Yeşilkaya, memleketi Iğdır\'da imam olan babası Musa Yeşilkaya\'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Bursa\'daki acemi birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden er Muhammet Cevat Yeşilkaya\'nın cenazesi, uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı\'na getirildi. Yeşilkaya\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan konvoyla il merkezine bağlı Küllük Köyü\'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen askeri törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, protokol üyeleri, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı. Yeşilkaya’nın cenaze namazını köy imamı olan babası Musa Yeşilkaya tarafından kıldırıldı.



Daha sonra askerlerin omuzlarına cenaze nakil aracına konulan Yeşilkaya’nın naaşı, baba evine yapılan ziyaretin ardından Küllük Köyü mezarlığında toprağa verildi. Baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya ile yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende hüzünlü anlar yaşandı.



Yeşilkaya ailesinin, önümüzdeki günlerde yapılacak oğullarının yemin töreni için Bursa\'ya giderken yolda acı haberi aldıkları belirtildi.