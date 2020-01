(Görüntülü Haber) Yaşamını down sendromlu kızı Dilan'a adadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de oturan Zöhre Özer, down sendromlu ve tiroit hastası kızı Dilan Özer\'in (13) yaşama tutunması için çabalarken, tedavisi giderlerinin her geçen gün ağırlaştığını belirtti. Anne Özer\'in kızının tedavi giderlerini karşılamak için kaleme aldığı \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabı hedeflediği satışı yakalayamadı. Dilan\'ın hastalığından etkilenen lise öğrencisi ablası Dilara Özer (17) doktor olmak isteğini söyledi. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi\'nde oturan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı Dilan, down sendromlu olarak dünyaya geldi. 5 aylıkken kalp ameliyatı olan, tiroid hastası Dilan, yaklaşık 3 ay önce de düz taban olduğu için yaşadığı ağrılara bağlı olarak, yürüyemeyince yeni bir operasyon geçirdi. Büyük kızı Dilara Özer ve en küçük oğlu Toprak Ege Özer\'in (5) hiçbir sağlık sorunu bulunmadığını belirten anne Zöhre Özer, Dilan\'ın doğumundan itibaren bir dizi sağlık sorunu ile peş peşe karşılaştığını söyledi. Dilan\'ın sürekli olarak yapılan belli iğneleri olduğunu ve bağışıklık sisteminin günden güne güç kaybettiğini belirten Özer, şöyle dedi: \"Sürekli hastaneye gittiği için eczaneye muayene paraları ile birlikte her ay ortalama 500 lira ödüyoruz. Kardiyoloji ve endokrin ilaçları var. Bunlara bir de psikiyatri doktorumuzun ilaçları ekleniyor. Eşim belediye işçisi ve aylık 2 bin 300 lira gelirimiz var. Engelli maaşı da alıyoruz ama geçimimize yetmiyor. Ben de Dilan\'a bakmak zorundayım, çalışamıyorum.\" YAŞADIKLARINI ANLATTI Kızı Dilan\'a daha iyi bir yaşam sunmayı istediklerini dile getiren Zöhre Özer, 7 yaşındayken Dilan ile yaşadıklarını kaleme alıp bir kitap bastırdığını ve geliriyle tedavi masraflarını karşılamayı amaçladıklarını vurguladı. Özer, kitabın basılmasıyla ilgili şöyle konuştu: \"Bir gün Dilan\'ı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürmüştüm. Orada pasta istedi ve üzerimde hiç para yoktu. Parmağımdaki yüzüğü bozdurdum ve sonra kızımın istediklerini aldım. Bu olay çok zoruma gitmişti. O an hissettiklerimi yazdım. Benimle aynı kaderi yaşayan anne babalar beni daha iyi anlar. Onunla yaşadıklarımı zaman zaman kaleme alıyordum ve bunları bir kitap haline getirmek aklıma geldi. Sponsor bulamadığım için 7 bin lira kredi çektim. \'Seninle Yaşamak Güzel\' adlı kitabımı 15 liradan satıyorum. İnternet üzerinden isteyenler oluyor. Kitabın satışıyla tedavi giderlerine destek olmak istemiştim. Ancak umduğum gibi olmadı. Kitaplar elimde kaldı. Maddi sıkıntılarımız çok. Dilan büyüdükçe masraflarımız artıyor.\" ABLASI DOKTOR OLMAK İSTİYOR Doktor olmayı hedeflediğini belirten lise 3\'üncü sınıf öğrencisi abla Dilara Özer de, \"Kardeşim olmasını çok istiyordum. Onun down sendromlu olduğunu öğrendiğimde küçüktüm ve ne demek olduğunu anlayamamıştım. Büyüdüğüm zaman kafama yerleşti. Ben doktor olmak istiyorum. Çünkü kardeşim Dilan benim hayatımda bir dönüm noktası. Sesimizi biraz da olsa duyurmak istiyoruz. Dilan için daha iyi bir yaşam diliyorum. Herkesin vicdanlarına bırakıyorum\" diye konuştu.