T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yasak 'U' dönüşü kazası: 5 yaralı

İSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ'de yasak olan yerden 'U' dönüşü yapmaya çalışan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü kaldırımdaki bariyerlere çarptı

31 Mart 2018 02:19

İSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ\'de yasak olan yerden \'U\' dönüşü yapmaya çalışan bir kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü kaldırımdaki bariyerlere çarptı. Hatlı minibüs içindeki 20 yolcudan 5\'i hafif şekilde yaralandı. Kaza Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Caddesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir kamyonet sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek istedi. O sırada yoldan geçmekte olan hatlı minibüs şoförü kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaldırımda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Sultanbeyli-Dudullu arasında çalışan ve içinde 20 kadar yocu bulunan minibüsteki yolculardan 5\'i hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çeveredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kamyonet ve sürücüsü ise olay yerine gelen polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kamyonet otoparka çekilirken çekilirken, sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HatlıKaza Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih CaddesiCaddeDireksiyonSultanbeyliDudulluOlayKamyonetOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24