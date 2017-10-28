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(Görüntülü Haber) Yasağı protesto için geldiği cam filmden ceza yedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da cam filmlerin yasaklanmasını protesto için gelen 26 yaşındaki Fırat Demir'e, otomobilindeki cam film nedeniyle 301 lira ceza kesildi

28 Ekim 2017 18:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da cam filmlerin yasaklanmasını protesto için gelen 26 yaşındaki Fırat Demir\'e, otomobilindeki cam film nedeniyle 301 lira ceza kesildi.

Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı\'nda, toplanan 5 otomobil sürücüsü cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için konvoy yapmak istedi. Yapılacak eylemin izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, otomobil sürücülerine Adana Valiliği\'nden izin almalarını söyledi. 4 otomobil sürücüsü bölgeden ayrılırken, bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen ve  kaldırım kenarında duran modifiyeli ve siyah cam filmli olan 01 ENG 63 plakalı aracın yanında durdu. Polisler otomobil sürücüsü Fırat Demir\'e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza yazdı. Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre dil dökmesine rağmen sonuç alamadı. Demir, ceza makbuzunu alıp, otomobiline binerek uzaklaştı.

 

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