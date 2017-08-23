(Görüntülü Haber) Yasağa dikkat çekmek için, evlenen çifti elektrikli faytonla gezdirdi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent merkezinde atların yük ve insan taşımada kullanılmasını yasaklamanın ardından, yasağa dikkat çekmek için nikahını kıyacağı çifti elektrikli faytonla gezdirdi. Başkan Sözlü, 19 Ağustos\'ta sosyal medya hesabında bir atın yaralanması görüntüsünü paylaşarak, Adana\'da atların yük ve insan taşımacılığında kullanımının yasakladığını açıkladı. Sözlü, modern taşıt araçlarının trafiği yoğun olarak işgal ettiği yerlerde atların bu amaçla kullanılmasının doğru olmadığını belirterek şöyle dedi: \"Atlar trafikten olumsuz etkileniyor. Bir kargaşada onların canına mal olacak kazalar meydana geliyor. Taşıt olmayan İstanbul Büyükada gibi yerlerde de hava sıcaklıkları hayvanları olumsuz etkiliyor. Modern çözüm yöntemleri var. Bugün elektrikli, karbon salınımı düşük imal edilen, nostaljik ve geleneksel araçlar var. Bizim faytonumuz bunlardan bir tanesi.\" \'ATLARIN HAYATINA MAL OLUYOR\' Atların yaşadıkları olumsuz tabloların önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Sözlü şöyle devam etti: \"Meseleye dikkat çekmek, gerçekten bu çağdaş zaman dilimi içerisinde Türkiye\'de böyle tabloların önüne geçmek amacıyla bunu denedik. Hayvanlarımız sıcak havadan olumsuz etkileniyor. Hayvanlar için, atlar için artık şartlar olumsuz. Atların yük ve insan taşımada kullanılması kent merkezlerinde yasak. Bu konudaki denetimlerimiz artacak. Adana ve İstanbul\'un sıcağı atların hayatını mal oluyor. Bunun için daha insanca bir tutumun milletimize yakışan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Adana\'da vatandaşlarımız elektrikli faytona ilgi gösterdi, bunun sayısının artacağını düşünüyorum.\" Başkan Sözlü daha sonra evlendirme dairesinde nikahını kıydığı Dilara- Okan Urşan çiftini kendi kullandığı elektrikli faytonla, düğünlerinin yapılacağı otele götürdü.