(Görüntülü Haber) Yarım ton döner dağıttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde dönerci dükkanı açan işyeri sahibi açılışa özel, yarım ton ekmek arası tavuk döneri, ayran ile birlikte vatandaşa ücretsiz dağıttı. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Hükümet Caddesi üzerinde \'tavuk dönerci\' dükkanı açan iş yeri sahibi açılaşa özel reklam için vatandaşa bedava tavuk döner dağıtacağını duyurdu. Bedava tavuk döner ayran dağıtıldığını duyan vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruk oluşturdu.Kuyrukta ücretsiz döner ayranı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. İş yeri sahibi Kerim Bilgin, açılışta, yarım ton döneri ücretsiz dağıttıklarını söyledi.