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(Görüntülü Haber) Yaralıya helikopterli tahliye

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de ormanlık alanda avlandığı sırada arkadaşı tarafından kaza sonucu vurulan Adem Koruyucu, sarp dağlık arazide Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından helikopterle alınıp, hastaneye kaldırıldı

04 Aralık 2017 20:27

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de ormanlık alanda avlandığı sırada arkadaşı tarafından kaza sonucu vurulan Adem Koruyucu, sarp dağlık arazide Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından helikopterle alınıp, hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Yenişehir İlçesi Çukurkeşlik Köyü\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Av yapan Murat Erdem kaza ile arkadaşı Adem Koruyucu\'yu sırtından vurdu. Murat Erdem durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ormanlık ve dağlık araziye ulaşımın zor olduğunu Mersin Valiliği\'ne bildirdi. Bilgi verilmesi üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri TCSG 514 havalanarak Çukurkeşlik Mahallesi\'ndeki ağaçlık ve kayalık bölgede bulunan kazazedeye ulaştı. Ekipler gerekli önlemi alarak Adem Koruyucu\'yu helikoptere alarak Mersin Şehir Hastanesi\'ne ulaştırdı. Hayati tehlikesi bulunan Koruyucu yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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