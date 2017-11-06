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(Görüntülü Haber) Yaralı yavru köpek için Belediye'yi harekete geçirdi

9 YAŞINDAKİ KÜÇÜK NİLAY, SOKAKTA BULDUĞU YARALI YAVRU KÖPEK İÇİN BELEDİYE'YE HAREKETE GEÇİRDİ Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'ün 9 yaşındaki kızı Nilay Bingöl, sokakta gördüğü ayağı

06 Kasım 2017 14:48

9 YAŞINDAKİ KÜÇÜK NİLAY, SOKAKTA BULDUĞU YARALI YAVRU KÖPEK İÇİN BELEDİYE\'YE HAREKETE GEÇİRDİ Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl\'ün 9 yaşındaki kızı Nilay Bingöl, sokakta gördüğü ayağı kırık yavru köpek için Belediye ve ilçe tarım müdürlüğünü harekete geçirmeyi başardı. Nilay\'ın giriqimleri ile sokaktan alınan yavru köpek, veteriner hakim tarafından muayene edildikten sonra kırık ayağı için tedaviye başlandı. Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, \"Kızımın bu davranışı karşısında onur duydum. Kızımın çevresine duyarlı, hayvansever biri olduğu için çok mutlu oldum\" dedi. Karlıova ilçesinde Pazar günü sabah saatlerinde sokak arasında oyun oynayan 9 yaşındaki Nilay Bingöl, yol kenarında, acılar içinde havlayan bir köpek yavrusu gördü. Köpeğin yanına giden küçük Nilay, önce köpeğin aç olduğunu düşünerek marketten aldığı sütü getirip, bulduğu bir kaba doldurarak içirmeye çalıştı. Acılar içinde havlamaya devam eden köpeğin ayağının yaralı olduğunu farkeden küçük Nilay, bu kez Belediye Başkan Yardımcısı olan babası Sadri Bingöl\'e haber verip yardım istedi. Başkan Yardımcısı Bingöl, kızının bu talebine karşılık, belediye ekiplerini yaralı köpeğin bulunduğu sokağa yönlendirdi. Acılar içinde kıvranan yavru köpeğe ilk müdahaleyi yapan belediyeye bağlı veteriner hekim, köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit etti. Bulunduğu yerden alınan ayağı kırık köpek, ilçe tarım müdürlüğüne getiren ekipler, yavru köpeğin tedavisine burada devam etti. Kızı Nilay\'ın sokaktan geçerken yaralı köpeği farkettiğini, marketten aldığı sütü vermesine rağmen köpeğin acılar içinde kıvranmaya devam etmesi üzerine kendisini aradığını anlatan Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, \"Önce aç olduğunu düşünerek marketten süt alıp içirmeye çalışmış. Köpek sütü içmiş ama kıvranmaya devam edince beni aradı ve yaşadıklarını bana anlattı. Ben de belediye veterineri ile birlikte bir ekibi yönlendirdim. Ayağı kırık olduğu tespit edilmiş. Yaralı köpeğin tedavisine devam ediliyor. Kızımın bu davranışı karşısında onur duydum. Kızımın çevresine duyarlı, hayvansever biri olduğu için çok mutlu oldum\" diye konuştu.

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