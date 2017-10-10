(Görüntülü Haber) Yaralı yavru köpeğin yardımına çevredekiler koştu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Karton kutu üzerinde veterinere götürülen hayvan tedaviye alındı. Yalvaç merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki bir büfe önünde gezinen yavru köpek dün saat 16.30 sıralarında bir aracın altında kaldı. İddiaya göre köpeğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, yerde acı içinde kıvranan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Kalabalık hayvanın başına toplanırken, bir çocuk da köpeğin yanına yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yoldan geçerken olayı gören bir kamu kurumunda çalışan veteriner hekim ile çevredekiler bir kartonun üzerine koydukları köpeği yakındaki özel bir hayvan kliniğine götürdü. Veteriner hekim Ekrem ve Zeynep Kara, yavru köpeği muayene edip tedaviye aldı. Veteriner Ekrem Kara, yavru köpekte ilk bulgulara göre ağır bir durum olmadığını, ancak iç kanama şüphesiyle gözetim altında tutulması gerektiğini söyledi. \'BUNLAR DA CAN TAŞIYOR\' Köpeğin tedaviye getirilmesine yardımcı olan Süreyya Bakım, \"Bizler bu hayvanlar sayesinde rızıklanıyoruz. Bunlar da can taşıyor. Madem çarptınız niye geçip gidiyorsunuz, veterinere götürün. Dinimizce de böyle gerekmiyor mu? İnsanlığımızı dili, ağzı olmayan canlılara yapacağız\" dedi. Son zamanlarda hayvanlara eziyet edilmesine sık rastlandığını anlatan Süreyya Bakım, \"Bunlar insan olamaz. Ailesine de eziyet eden tipler bunlar. Benim köpeğimi de zehirlediler. Veteriner çağırdım gelmedi. Bir köpeğimi ezdiler ayağını zeytinyağı ile ovup sardım iyileştirdim. Toplum olarak duyarlı olmalıyız, yerel yönetimler de bunun için bir şeyler yapmalı\" diye konuştu. Süreyya Bakım, yavru köpeği iyileşmesinin ardından sahiplenmek istediğini de belirtti.