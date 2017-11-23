(Görüntülü Haber) Yaralı martıyı liseliler kurtardı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KOCAELİ\'nde gagasına olta kancası takılı, ayağına misina dolanmış yaralı martıyı özgürlüğüne öğrenciler kavuşturdu. Kocaeli\'nde Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde sabah saatlerinde dersteki öğrenciler okul bahçesinde bir martının uçamadığını fark etti. Martının ayağına dolanmış misina ve gagasına saplanmış olta kancası olduğunu gören öğrenciler, hemen onu kucaklayıp sınıflarına götürdü. Ayağı ve gagasına dolanan misinayı çıkaran öğrenciler, daha sonra martıyı doğaya saldı.