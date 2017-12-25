(Görüntülü Haber) Yaralı kedi istinat duvarındaki deliğe girdi, duvar kırılarak kurtarıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motoruna giren kedi yaralandı. Araçtan çıkan kedi istinat duvarındaki deliğe girdi. İtfaiye ekibi duvarı kırarak kediyi çıkardı. Öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi İlhan Tuba Caddesi\'nde bulunan bir sitede park halindeki bir otomobilin motoruna giren kedi, aracın hareket ettirilmesi ile yaralandı. Sol arka bacağı kopmak üzere olan kedi aracın motorundan çıkarak, sitenin istinat duvarındaki delikten içeri girdi. Sitede bulunanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, duvarı kırarak kediyi çıkardı. İtfaiyeci kediyi alarak karton kutunun içerisine koydu. Kedinin tedavisi için hayvan barınağına götürülmesi amacıyla belediye yetkililerine haber verildi.