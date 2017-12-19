(Görüntülü Haber) Yaralı doğana yardım eli

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde tarlada yaralı bulunan doğan, tedavi altına alındı.



Merkez Mahallesi\'nde tarlada çalışan bir çiftçi tarafından yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği\'ne getirildi. Kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefi Mevlüt Çetin, yaralı doğanın bölgede ender görüldüğünü söyledi. Çetin, doğanın gerekli tedavinin ardından doğaya bırakılacağını belirterek, şöyle dedi:



\"Tarlasında çalışan bir vatandaşımız tarafından bulunmuş. Sağ kanadı kırılmış olan doğanı yaralı bölgesinde inceleme yaptık. İlk belirlemelere göre çarpma nedeniyle kanadının kırılmış olabileceği kanısına vardık. Bu doğan, nesli tükenmekte olan yırtıcı kuş türlerinden en önemlilerindendir. Bu kuşlar bölgemizde az bulunur ve yüksek kesimlerde yaşarlar. Yaralı doğanı tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesindeki sağlık birimine gönderilecek. Tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.\"