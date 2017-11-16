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(Görüntülü Haber) Yaralı bisiklet sürücüsü karga tulumba taşındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişiden birini çevredekiler tarafından karga tulumba yol kenarına taşındı

16 Kasım 2017 18:57

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişiden birini çevredekiler tarafından karga tulumba yol kenarına taşındı. Kaza, dün saat 07.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bisiklet sürücüsü, sokak arasından caddeye çıktığı sırada bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ve arkasındaki bir kişi yaralandı. Bisikletteki yolcu hemen ayağa kalkarken, hafif yaralı bisiklet sürücüsü yerde kaldı. Bunun üzerine çevredekiler yaralı bisiklet sürücüsünün yardımına koştu. Ancak yardıma koşanlar, ilk yardım kurallarını hiçe sayarak adet karga tulumba yaralı sürücüyü bacaklarından, kollarından ve başından tutarak yol kenarına aldı. Ardından da çağrılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından müdahale edildi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

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