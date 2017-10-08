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(Görüntülü Haber) Yaralı annesinin elini tutup, 'Anneciğim beni bırakma' diye gözyaşı döktü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulamana kanalına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 00:47

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulamana kanalına çarpan otomobildeki 3\'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ömer Cüre, kendisi gibi yaralanan, yerde yatan annesi İlknur Cüre\'nin elini tutup, \"Anneciğim ne olur kalk, beni bırakma\" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi İznik Karayolu Üreğil Kavşağı\'nda meydana geldi. İznik\'ten Orhangazi yönüne giden Mahmut Arslan (52) yönetimindeki 16 RBL 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun solundaki bariyerleri aşan otomobil, beton sulama kanalına çarptıktan sonra takla atarak, yan yattı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mahmut Arslan ile yanındaki Meryem Arslan (70), aynı ismi taşıyan gelini Meryem Arslan (47), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9), Zümranur Cüre (2), Merve Kobal (24) ve Yasin Kobal (2) yaralandı.

Yardıma koşan çevre sakinleri, yaralıları araçtan çıkardı. Ambulans bekleyen yaralılardan Ömer Cüre, yerde yatan annesi İlknur Cüre\'nin elini tutup, \"Anneciğim ne olur kalk, beni bırakma\" diyerek gözyaşı döktü. 

Yaralılar, gelen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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