(Görüntülü Haber) Yaprak sarması Mehmetçik'e ulaştı

Çağlar ÖZTÜRK-Ramazan ÇELİK-Kamera Hatay, (DHA) Hatay Hassa İlçesi Akbez Mahallesi\'ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak salma ve dolmalar hazırladı. Hazırlanan sarma ve dolmalar, vatandaşlar tarafından araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Askerlere gönderilecek yaprak sarmaları hazırlayan Hassalı kadınlar aynı zamanda, Hatay sınırında görev yapan Mehmetçiklerin annelerine de seslenerek, Asker anneleri evlatlarınızı merak etmeyin, hepsi bize emanet inşallah, bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin, sadaka çıkarın bol bol, inşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarına olup onlara yardımcı olsak, bir silah verseler de bizde gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız onlarla inşallah sağ salim dönecekler dedi. Sarma ve dolmaları hazırlayan Hassalı kadınlar ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirterek, askerlere turşu ve ayran da gönderdiler. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin sınır bölgesinde konuşlanan Türk askerleri, tank ve zırhlı araçlarla bölgede hazır olarak emir bekliyor. Tanklarla çevrili alanda aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen görevini yerine getiren Türk askerinin mezarlık hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan 4 eski mezar güvenlik şeridi çekilerek koruma altına alındı.