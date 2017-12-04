T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Servergazi Devlet Hastanesi'nde, diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiği öne sürülen Hörü Kesen (75) öldü

04 Aralık 2017 20:31

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Servergazi Devlet Hastanesi\'nde, diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiği öne sürülen Hörü Kesen (75) öldü. Yakınları, Hörü Kesen\'i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi\'ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen\'e görevli hemşire tarafından, iddiaya göre yanlışlıkla başka gruptan kan verildi. Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kanın, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen\'e verildiği öne sürüldü. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kesen\'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi\'nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen\'in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ Servergazi Devlet HastanesiHörü KesenYakınları Hörü KesenServergazi Devlet HastanesiGeçenKesen Ortopedi ServisiAmeliyatınAynıAB RHRHKesenOlaylaPamukkaleHastanesiBuldanTürlübey Mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24