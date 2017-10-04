(Görüntülü Haber) Yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da mobilya mağazasına giren 4 hırsız, içinde sadece evrak olan çelik kasayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine başka bilgisayarın kasasını çalan hırsızlar, kısa sürede yakalandı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mobilyacılar Sitesi\'nde meydana geldi. Bekir Kırım, sabah işyerine geldiğinde, çelik kasa, bir bilgisayarın kasasını ve güvenlik kamerasının kaydedildiği bilgisayarın da monitörünün çalındığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. Olayın ardından, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hırsızlık büro amirliğine talimat vererek özel ekip kurulmasını istedi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede hırsızların asma kilidi kırarak işyerine girdiğini, içinde yüklü miktarda para olduğunu düşündükleri çelik kasayı, bilgisayar kasasını ve bir monitörü çaldıklarını tespit etti. Ekipler, hırsızların işyerindeki güvenlik kamerasını fark ettiklerini, 4 hırsızın delilleri ortadan kaldırmak için görüntülerin kayıt edildiği bilgisayarın monitörünü, onun kasası yerine yanlışlıkla yanındaki diğer bilgisayarın kasasını çaldıklarını ortaya çıkardı. Bu görüntüleri inceleyen polis ise zanlıların kimliklerini tespit etti. Mehmet U. (33) kardeşi Musa U. (28), R.T (17) ve Serdar D. (31) kısa sürede yakalandı. Kardeşlerden Musa U. işyerinin önünden elektrikli bisiklet ile giderken Serdar D.\'nin kendilerine bıçak çektiğini kasa ve çuval içindeki malzemeleri götürmelerini istediğini, bu nedenle korkup götürdüklerini söyledi. Zanlılar ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.