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(Görüntülü Haber) Yangının çıktığı 4'üncü kattan atlamak isterken, itfaiye tarafından kurtarıldı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT Bahçelievler mahallesinde, sabah erken saatlerde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangından kurtulmak isteyen ve evinin balkonundan sarkan Hüseyin Aybek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla, uzatılan merdiv

29 Ocak 2018 14:41

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT Bahçelievler mahallesinde, sabah erken saatlerde bir binanın 4\'üncü katında çıkan yangından kurtulmak isteyen ve evinin balkonundan sarkan Hüseyin Aybek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla, uzatılan merdivenle kurtarıldı. Merkez Bahçelievler mahallesi, Edip Turhan caddesindeki Furkan apartmanı 4\'üncü katında yaşayan Hüseyin Aybek\'in evinde bugün sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Aybek, alevlerin bütün evi sarmasının ardından uyandı. Şok halinde kendini balkona atan Aybek, alev ve dumanlardan etkilenmemek için de balkondan sarkıttı kendisi. Aybek, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde kurtarıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sayesinde alevler söndürülürken, yangın da kontrol altına alındı. Siirt İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah erken saatlerinde çıkan ve kendisinin de müdahale eden ekip içerisinde yeraldığını belirttiği yangının güçlükle kontrol altına alındığını belirterek, Yangının elektrik kontağındandan çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine hemen olay yerine geldik ve balkondan sarkan Hüseyin Aybek\'i, yangın merdivenini uzatarak kurtardık. Şanseseri evde onun dışında kimse yoktu. Ama evi kullanılmaz hale geldi. Müdahale sırasında ben dahil 2 itfaiye eri hafif yaralandık dedi.

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