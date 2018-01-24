(Görüntülü Haber) Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı; 15 kişi dumandan etkilendi

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanın 3\'üncü katında, elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalanları yangın merdivenleri ile kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Çerkezköy\'de, Fatih Mahallesi Birsen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Yüzbaşılar Apartmanı\'nın 3\'üncü katında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Alevler evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, evlerde mahsur kaldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları da yangın merdivenleri ile kurtardı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.