(Görüntülü Haber) Yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekibi kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keban karayolu üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın teras katında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinlerinden Kemal ve Kibriye San çifti, terasa çıkarak alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yangın büyüyünce, çift, bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, terasa çıkıp, çifti kurtardı. Dumandan etkilenen San çifti, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.