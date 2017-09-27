(Görüntülü Haber) Yangında mahsur kalan köpekleri komşular kurtardı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan 4 köpek ve 3 muhabbet kuşu, bina sakinleri tarafından dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı.



Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak\'ta 4 katlı Arslan Azı Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki dairede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada daireden gelen köpek seslerini duyan bina sakinleri, itfaiyenin gelmesini beklemeden kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 4 köpek ve 3 muhabbet kuşu dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfaktaki aspiratörden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.



Köpekleri dışarı çıkaran bina sakinlerinden Fatma Ayrıcı, yangın sırasında kimsenin evde olmadığını, hayvanların korktuğunu söyledi. Köpeklere su vererek sakinleştirdiklerini belirten Ayrıcı, \"İtfaiye gelene kadar komşularımız kapıyı kırdı. Ben de hayvanları hemen dışarı çıkardım. İtfaiyenin gelmesini bekleseydik köpekler ölebilirdi\" dedi.



Yangın sonrası gelen ev sahibi kadın, köpek ve kuşlarını alarak duman tahliyesi yapıldıktan sonra eve götürdü.