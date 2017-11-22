T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yangında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da evin mutfak bölümünde çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki Betül Arıcı, itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak içeri girmesi ile kurtarıldı

22 Kasım 2017 14:46

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da evin mutfak bölümünde çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki Betül Arıcı, itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak içeri girmesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen Arıcı, hastaneye kaldırılırken alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Gevher Hatun Mahallesi 1782 sokaktaki 5 katlı binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Apartman sakinleri 3\'üncü kattaki evden dumanların yükseldiğini fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye, içerinden yardım isteyen bir kişinin sesini duydu. Bunun üzerine kapıyı kırıp içeri giren itfaiye, dumandan etkilenen Betül Arıcı\'yı kurtardı. Arıcı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evin mutfak bölümünde çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANBetül ArıcıDumandanArıcıYangınGevher Hatun MahallesiApartmanEveBununKaraman Devlet HastanesiEvin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24