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(Görüntülü Haber) Yangında kıyafeti tutuşunca atladığı sulama kanalında boğuldu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bahçe içerisindeki evde çıkan yangında kıyafeti tutuşunca paniğe kapılıp kendini sulama kanalına atan 33 yaşındaki Zeyni Bilen boğularak hayatını kaybetti

28 Eylül 2017 18:32

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bahçe içerisindeki evde çıkan yangında kıyafeti tutuşunca paniğe kapılıp kendini sulama kanalına atan 33 yaşındaki Zeyni Bilen boğularak hayatını kaybetti. Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Yakaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeyni Bilen\'in evde olduğu sırada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kıyafeti tutuşan Zeyni Bilen, panik halinde dışarı çıkıp, kendini evin önünden geçen sulama kanalına attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zeyni Bilen\'in cesedi sulama kanalında bulundu. Bilen\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderdi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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