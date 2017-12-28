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(Görüntülü Haber) Yangında çocuklarını kurtarmak isteyen baba 3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi

Ayhan KULA ILGIN KONYA (DHA) KONYA'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında eşi ve 1 çocuğunu kurtaran baba Cafer Salır, diğer 3 çocuğunu da kurtarmak için tekrar alevlerin arasına girdi

28 Aralık 2017 15:14

Ayhan KULA ILGIN KONYA (DHA) KONYA\'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında eşi ve 1 çocuğunu kurtaran baba Cafer Salır, diğer 3 çocuğunu da kurtarmak için tekrar alevlerin arasına girdi. Ancak Salır, ikiz çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen anne ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, bugün sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi\'ndeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Cafer Salır\'ın evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden 34 yaşındaki Cafer Salır ve aynı yaştaki eşi Sadiye Salır, uyanıp alevlere müdahale etmek istedi. Alevler hızla yükselince Cafer Salır, eşi Sadiye Salır ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can Salır\'ı, alıp dışarı çıkardı. Çevredekiler de itfaiye ve 112 Acil Servisine haber verdi. Baba Cafer Salır, evde mahsur kalan 14 yaşındaki ikiz çocukları Muhammet ve Ali Salır ile 11 yaşındaki Celalettin Salır\'ı kurtarmak için tekrar eve girdi. Ancak alevler nedeniyle mahsur kaldı. Anne Sadiye Salır ve oğlu Mustafa Can Salır, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle müdahale edip yangını söndürdü. Ekipler içeri girdiğinde baba ve 3 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Baba ve 3 oğlunun cesedi otopsi yapılmak için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 4 kişinin yanarak mı, yoksa dumandan mı etkilenip öldüğü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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