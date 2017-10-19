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(Görüntülü Haber) Yangına pazarcılar müdahale etti

Hasan YILDIRIM - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

19 Ekim 2017 19:13

Hasan YILDIRIM - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE\'de 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören pazarcılar, hep birlikte çatıya çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Duman Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıda yangın çıktığını gören pazarcılar bir yandan itfaiyeye haber verirken, diğer yandan da evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise sokakta kurulan pazar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi. TEZGAHI BIRAKTI ÇATIDAKİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ Yangına müdahale eden pazarcı Bayram Adak, \"Tezgahımda domatesleri diziyordum. Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber vererek zillere bastık. İnsanları uyardıktan sonra çatıya çıktım. Çatı kapısı kilitliydi. Kapıyı kırarak içeri girdik. Yangına müdahale ettik. Camları kırdık. Hortumla su sıktık. Biz elimizden geleni yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdü. Pazarcıyız ama elimizden her şey gelir\" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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