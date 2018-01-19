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(Görüntülü Haber) Yangın mağduru, huzurevine yerleştirildi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında oturduğu 2 odalı ev kullanılamaz hale gelen Faruk Uzunoğlu (67), Adana Valiliği'nin girişimiyle huzurevine yerleştirildi

19 Ocak 2018 13:30

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında oturduğu 2 odalı ev kullanılamaz hale gelen Faruk Uzunoğlu (67), Adana Valiliği\'nin girişimiyle huzurevine yerleştirildi. Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde Faruk Uzunoğlu\'nun yalnız yaşadığı evde, elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Uzunoğlu, tedavi edildi. Yangın nedeniyle kiralık oturduğu evi kullanılamaz hale gelen Faruk Uzunoğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne yerleştirildi. Yalnız yaşadığı evde çıkan yangına çok üzüldüğünü anlatan Faruk Uzunoğlu, yerleştirildiği huzurevini ise çok sevdiğini söyledi. Huzurevi sakinleriyle birlikte vakit geçiren Faruk Uzunoğlu\'nun yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarının da tedavi edileceği belirtildi.

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