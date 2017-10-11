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(Görüntülü Haber) Yangın çıkan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA Çekmeköy'de bir hurda deposundaki iş makinesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

11 Ekim 2017 15:06

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA Çekmeköy\'de bir hurda deposundaki iş makinesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Güngören mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan hurda deposundaki iş makinesi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çalışanlar yangına söndürme tüpleri müdahale etti ancak alevler büyümeye devam etti. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler hurda eşyalara da sıçrayınca ortalığı siyah duman kapladı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş makinesine müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi Ali Akbaş, ?Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Alevler her tarafa yayıldı ?diye konuştu.

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