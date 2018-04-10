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(Görüntülü Haber) YANAN HASTANENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanan bölümleri basın mensupları tarafından görüntülendi

10 Nisan 2018 17:47

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanan bölümleri basın mensupları tarafından görüntülendi. 

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından da hastanenin iç kısmındaki yanan bölümler basın mensupları tarafından görüntülendi. 

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