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(Görüntülü Haber) Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası'nın finali İnönü'de yapıldı

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası'nın Süper Finali Eskişehir'in İnönü İlçesinde yapıldı

16 Ekim 2017 00:34

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası\'nın Süper Finali Eskişehir\'in İnönü İlçesinde yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerin verildiği etkinlik sonunda yapılan paraşüt, yelkenkanat, planör ve motorlu yamaç paraşüt gösterileri izleyenlerin beğenisini kazandı.

Türkiye Yamaçparaşüt Hedef Şampiyonası Süper Finali, THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi\'nde yapıldı. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan\'ın da izlediği şampiyonaya 52 yamaçparaşütçü katıldı. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, şampiyonanın 1\'inci etabının Antalya\'nın Alanya İlçesinde, 2\'nci etabının Erzincan\'da, 3\'üncü etabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde yapıldığını, süper finalin ise Eskişehir\'in İnönü İlçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyona sonunda Mustafa Üri, Kerem Dinçer, Emre Aktepe, Ali Zaimoğlu  ve Çağrı Çelik milli takıma seçildi.

Dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyalarının verilmesinin ardından motorlu yamaç paraşüt, motorlu yelkenkanat, paraşüt, planör akrobasi ve radyo kontrollü model uçak gösterileri sunuldu. Nefes kesen gösteriler izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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