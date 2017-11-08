(Görüntülü Haber) Yalvaç'ta araç yangını

Nurettin ARKAN YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne dün saat 22.00 sıralarında bir yakınını almak üzere gelen Mustafa Özalp\'in 32 YV 876 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracından inen Özalp çevreden yardım istedi. Otogarda çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.