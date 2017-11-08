T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yalvaç'ta araç yangını

Nurettin ARKAN YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

08 Kasım 2017 14:26

Nurettin ARKAN YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne dün saat 22.00 sıralarında bir yakınını almak üzere gelen Mustafa Özalp\'in 32 YV 876 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracından inen Özalp çevreden yardım istedi. Otogarda çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin ARKAN YALVAÇIsparta DHA ISPARTA YalvaçYalvaçOtobüs TerminaliMustafaYVAracındanOtogardaOtomobilYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24