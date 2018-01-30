(Görüntülü Haber) Yalova'da ‘hapishane' Konseptli kafe

YALOVA (DHA) YALOVA\'da hizmete giren Türkiye\'nin ilk \'hapishane\' konseptli kafeteryasına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Dört duvarın gençler için cazip hale getirildiği aft Coffee isimli işletmede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu işletmeye adım atan müşteriler, kendisini adeta bir cezaevinde buluyor. Tüm detayların düşünüldüğü işletmede dileyen müşteriler \'mahkûm\' kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf çektirebiliyor. Kafe, kahve satmanın yanında aynı zamanda bir duygu ve bir hikâye de satıyor. KAHVENİN MAHKÛMLARI BURADA Yalova Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak\'ta yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı Haft Coffee, gençler tarafından oldukça ilgi görüyor. İşletme içerisinde müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca popülaritesi de giderek arttı. İşletme, kısa sürede ilk franchising\'i Bursa Görükle\'ye verdi. Konseptle ilgili bilgi veren İşletmeci Ortağı Canhür Aktuğlu, \'Haft, kelime anlamı olarak \'tutuklu\' demek. Almanca kökenli bir kelimedir. Bizim buradaki hikâyemiz de bunun üzerine kuruludur. Kahve satıyoruz fakat kahveden daha çok duygu, daha çok bir hikâye satma peşindeyiz. Bunu da kısa sürede çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Türkiye\'nin ilk hapishane temalı dükkânıyız belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı. Henüz 1 aydır açık olmamıza rağmen ilk franchisingimizi Bursa\'ya verdik. Bu da kısa sürede büyük bir başarıdır. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyük kitlelere ulaştık ve müşterilerimizin paylaşımlarında da çok yaratıcı kareler ortaya çıkıyor dedi. TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ Haft\'ı diğer kafelerden ayıran en büyük özelliğin konsept olduğunu söyleyen Aktuğlu, sosyal medya paylaşımları sayesinde popüler bir mekan haline geldiklerini dile getirdi. İşletmedeki dekorasyonda konsepte sadık kaldıklarını söyleyen Aktuğlu, \'Konsept gereği temamız hapishane olduğu için buraya bir de hücre yaptık. Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip giyinip fotoğraflar çekiniyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar inanılmaz büyük ilgi gördü. Bu kareler de özellikle gençleri buraya çekti şeklinde konuştu. \'ÖZGÜRLÜK, BİR FİNCAN KAHVE EŞLİĞİNDE SEVDİKLERİNLE VAKİT GEÇİREBİLMEKTİR\' İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir ortam yaratma amacı içersinde olduklarını söyleyen Aktuğlu, ?Bir marka yaratmak amacıyla yola çıktı. Bu markamız; özgürlüklerimizin her gün giderek kısıtlandığı, hayallerimizin küçüldüğü, fikirlerimizin zihinlerimize hapsolmak zorunda kaldığı bir dünyada doğdu. Amacımız cinsiyet ayrımı yapmadan, özgürlük arayan herkes için yeni bir kaçış noktası olmak. İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir alan sağlamak. Bizim için en büyük özgürlük; istediğin an bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinle vakit geçirebilmektir dedi. Aktuğlu, işletmenin kendi kahvesini kendisinin kavurduğunu da belirterek bu anlamda kalite çıtasını da yükselttiklerini bildirdi. Aktuğlu, hem yurt içi hem de yurt dışına açılabilmek için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. Öte yandan mahkum kıyafetleri ile müşterilere hizmet veren garsonlar müşterilerin kendileriyle de fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.