(Görüntülü Haber) Yalova'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın, 11 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6\'sı kadın, 11 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, \'Fuhşa aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek, fuhşu kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik\' suçlamasıyla 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, erkek şüpheliler S.Ö. (42), U.M. (42), H.D.G. (31), A.C.K. (25) ve İ.N.S. (57) ile kadın şüpheliler M.S. (50), S.Y. (53) ve T.K. (32) gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, Özbekistan uyruklu N.K. (27) ve O. A. (29) ile Azerbaycan uyruklu T.M. (38) de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmada yapılan ilk sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da sahte 200\'lük banknotlar, 36 adet uyarıcı hap ile mağdur ve şüphelilerin el yazısı ile ödeme yaptıklarına dair defter ele geçirildi.