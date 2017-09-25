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(Görüntülü Haber) Yalova’da balıkçı teknesi alabora oldu; 2 kişi kurtuldu, 1 kişi kayıp

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova İlçesi'ne bağlı Kaytazdere Beldesi'nden açılan balıkçı teknesinin alabora olup batması sonucu denize düşen 3 kişiden 2’si kurtarıldı, 1 kişinin aranması ise devam ediyor

25 Eylül 2017 19:10

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova İlçesi\'ne bağlı Kaytazdere Beldesi\'nden açılan balıkçı teknesinin alabora olup batması sonucu denize düşen 3 kişiden 2’si kurtarıldı, 1 kişinin aranması ise devam ediyor. Kaytazdere Saralkent mevkiinde balıkçı teknesiyle Marmara Denizi\'ne açılan Osman Aydın (26), Yılmaz Balcı (48) ve oğlu Oğuzhan Balcı (13), fırtınaya yakalandı. Tekne alabora olup battı. Olayı gören çevredeki bir kafenin sahibi teknesiyle denize açılarak alabora olup batan teknedekilerden, bir bidona tutunan Oğuzhan Balcı ve Osman Aydın\'ı kurtardı. Balcı ve Aydın\'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yalova Deniz Polisi ve arama kurtarma ekiplerinin Yılmaz Balcı\'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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