T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül (70), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

21 Nisan 2018 20:41

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül (70), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Hilvan\'a bağlı Yeni Mahalle 416\'ncı Sokak\'ta meydana geldi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren Aslan Ali Ükül\'den haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine konteynere giden komşuları, içeri girdiklerinde Ükül\'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde Ükül\'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Aslan Ali Ükül\'ün cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa UFAKHİLVANDHAHilvanAslan AliOlayYeni MahalleSokakKomşularınınBununPolisinDiyarbakır Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24