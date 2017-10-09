(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, yalnız yaşayan 4 çocuk babası 82 yaşındaki Cemil Dağlı evinde ölü bulundu. Özdemirbey Mahallesi\'ne 10 gün önce taşınan Cemil Dağlı, evindeki tamirat işleri için tesisatçı Ramazan Aslan ile anlaştı. Bugün eve tamirat işleri için gelen Aslan, kapıyı açık görünce içeri girdi. Ramazan Aslan, Dağlı\'yı yatarken buldu. Aslan, önce uyuduğunu zannettiği Dağlı, bütün çabalarına rağmen uyanmayınca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Dağlı\'nın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dağlı\'nın 4 çocuk babası olduğu ve çocukları ile kavgalı olduğu için yalnız yaşadığı belirtildi.