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(Görüntülü Haber) Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 90 yaşındaki Nazım Adem, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

14 Eylül 2017 18:53

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 90 yaşındaki Nazım Adem, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katından gelen yoğun kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak girdiği evde Nazım Adem’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem\'in öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir iz bulunmayan Adem\'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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