(Görüntülü Haber) Yakalanmamak için kaçtıkları otomobilin uydu takip sistemini sökmüşler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, TIR\'lardan 3 bin litrelik mazot çalan, kaçarken kullandıkları kiralık otomobilin uydu takip cihazını söken 2 kişi, yakalanıp tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinin farklı mahallelerinde bulunan 4 TIR\'dan yaklaşık 3 bin litre mazot çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve trafik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Kiralık olduğu saptanan aracın uydu takip cihazının ise izlenmemek için söküldüğü belirlendi. Ekipler, aracı, dün merkez Meram ilçesinde gördü. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak, araçla kaçan şüpheliler, takip sonucu yakalandı. İzzet Cankurt (31) ile Rasih Söyler (25), gözaltına alındı. Şüphelilerin, TIR\'lardan çaldığı yaklaşık 15 bin lira değerindeki 3 bin litrelik mazotu, yarı fiyatına sattığı belirlendi. İzzet Cankurt ve Rasih Söyler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.