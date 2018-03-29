(Görüntülü Haber) Yahyalı'yı sel ve heyelan vurdu (5)

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel ve heyelan nedeniyle bozulan yolları ve Kapuzbaşı Deresi\'nin kıyılarını iş makineleriyle düzelttiklerini, Kapuzbaşı takım şelalelerinin hemen yanı başındaki Güney Şaleleleri\'ndeki derede oluşan selden dolayı 2 bungalov türü evin hafif hasar gördüğünü söyledi. Öztürk \'\'Bu mevsimde normalda bu evler kullanılmıyor. Ancak İsrailli bir grup turist gelecek diye 3 vatandaşımız 2 bungalov evde gece kalıp, hazırlık yapmışlar. Mezra olarak nitelendirdiğimiz bu yerleşim bölgesinde sabaha karşı da yağış artıp sele dönünce, karşı kıyıya geçemedikleri için mahsur kalmışlar. Sonra jandarma, AFAD ve belediyemize ait itfaiye ekiplerince kurtarıldılar\" dedi. \'CAN KAYBI VE YARALANMA YOK\' Meteoroji Bölge Müdürlüğü\'nün dün Yahyalı\'nın yanı sıra Develi ve Tomarza için de sağnak yağış uyarısında bulunduğunu ifade eden Başkan Öztürk, \"Metrekareye 51-77 kilo yağış düşeceğini bildirmişti. Yapılan ölçümlerde metrekereye 60 kilogram yağış düştü. Sel suları, taştığı dereden geçen Zamantı Irmağı\'na döküldü. Can kaybı ve yaralanma yok. Bozulan yolları ve heyelan olan yerleri iş makineleri ile düzelttik\'\' dedi. Mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 3 kişiden Dursun Baştürk, \'\'İsrailli turistlere hazırlık yapmak için pansiyon olarak kullandığımız bungalov türü evde gece kaldık. Saat 03.00 sıralarında yağış şiddetlendi ve sel geldi. Saat 08.00 sıralarında jandarmayı aradık. Daha sonra jandarma, AFAD ve belediye itfaiye ekipleri bizi derenin karşısına geçirdi\'\' diye konuştu.