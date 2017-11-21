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(Görüntülü Haber) Yağmurda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Hakkı Güneri, yaralandı

21 Kasım 2017 02:31

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Hakkı Güneri, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Hakkı Güneri yönetimindeki 67 TR 865 plakalı motosiklet, sağanak yağmurda kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Yola savrulan Güneri, yaralanırken sürüklenen motosiklet öndeki otomobile çarparak durdu. Yaralı sürücüye, yoldan geçen ortopedi doktoru Sinan Özlük, ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştığı Güneri, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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