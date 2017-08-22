(Görüntülü Haber) Yağmur havalimanında kısa süreli gecikmelere neden oldu

Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da İstanbul\'da yağmur hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak isteyen uçaklar elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle havada tur attı. CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlardan kaçınan pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafenin de artmasıyla kısa süreli gecikmeler yaşandı. Uçakların özellikle Marmara Denizi üzerinde tur attığı gözlendi.Yağmurda kalkış yapan uçaklar da ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın motor kuvvetiyle pistte bulunan su birikintilerinin havalanması kameralara yansıdı. Apronda bulunan personelde yağmurluklarını giyerek ıslanmamaya çalıştı.