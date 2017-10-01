(Görüntülü Haber) Yağışla gelen kaza: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'ndeki Mezit Tüneli mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen kazada bir otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. İnegöl’den Bozüyük yönüne giden Sadrettin T. yönetimindeki 16 Y 0126 plakalı özel otomobil, Mezit Tüneli mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bir anda taklalar atmaya başladı. Taklalar atarak yeşil alana savrulan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 20 yaşındaki Yusuf T., 43 yaşındaki Fatma T. İle 41 yaşındaki Ramazan K. yaralandı. 4 yaralı da kaza yerinden geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan Ramazan K. ile Fatma T.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının sağlık durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.