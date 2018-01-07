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(Görüntülü Haber) Yabancılar denize girip, güneşlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yerleşik yabancılar denize girip güneşlendi

07 Ocak 2018 19:23

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yerleşik yabancılar denize girip güneşlendi. Alanya\'da yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından turistler ve yerleşik yabancılar sahile indi. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye yaklaştığını bildirdi. Kentteki yabancılar güneş ve denizin tadını çıkardı. Denize girip yüzen turistler, yazdan kalma görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya\'da perşembe gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiğini belirtirken, hafta sonu ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiğini kaydetti.

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