(Görüntülü Haber) Vücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Cumayeri ilçesinde, 13 ortaokul öğrencisi, ders sırasında kaşınmaya başlayıp, vücutlarının çeşitli yerlerinde kabarcıklar oluşunca hastaneye götürüldü. Olay, Cumayeri\'nde bulunan İlhami Reyhan Turan Ortaokulu\'nda meydana geldi. Beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan öğrencilerden 13\'ü, öğretmenlerini beklediği sırada, kaşınmaya başladı. Kaşıntıyla birlikte öğrencilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kabarcıklar oluştu. Okul yöneticileri, kaşınan çocuklar için sağlık ekibi çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla 6 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerin vücutlarında oluşan kabarcık ve kaşıntıyla ilgili ilk muayeneleri yapıldı. Öğrencilerde bulaşıcı hastalık durumunun olmadığı belirtilirken, yedikleri gıdanın dokunmuş ya da beden eğitimi dersini beklerken, oturdukları çimlerde böceklerin ısırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Kesin sonucun tahlillerden sonra belirleneceği öğrenildi.