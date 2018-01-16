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Spor

(Görüntülü Haber) Voleybol antrenörü evli çift, salonda birbirlerine rakip oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ?de Beden Eğitimi Öğretmeni ve voleybol antrenörü olan Seher ve Harun Şahin çifti, salonda birbirlerine rakip oldu

16 Ocak 2018 17:28

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ?de Beden Eğitimi Öğretmeni ve voleybol antrenörü olan Seher ve Harun Şahin çifti, salonda birbirlerine rakip oldu.
Üniversite okurken tanışıp evlenen, Beden Eğitimi öğretmenleri Seher ve Harun çifti, Kayseri Final Eğitim Kurumları Okullar Voleybol Ligi Genç Kızlar (liseler) A kategorisi final maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu?nda oynanan müsabakada finalistlerden Özel OSB Teknik Koleji takımının antrenörlüğünü Seher Şahin, diğer finalist Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi?nin antrenörlüğünü ise eşi Harun Şahin yaptı.
Karşılaşmayı set vermeden kazanan Harun Şahin?in takımı Kayseri şampiyonu, eşi Seher Şahin?in takımı ise, ikinci oldu. Türkiye 2?nci Kadınlar Voleybol Ligi?nde yer alan Kayseri OSB METEM Atletikspor?da beraber çalıştıklarını kaydeden Harun Şahin, ?Lig takımının dışında Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi?nin antrenörlüğünü yapmaktayım. Bugün şampiyon olduk. Sporcularımı tebrik ediyorum? diye konuştu. 
Özel OSB Teknik Koleji voleybol takımı antrenörlüğünde eşinin takımına yenilerek ikinci olduklarını belirten Seher Şahin ise, ?Şans eşimden yanaydı. Onlar birinci oldu kendilerini tebrik ediyorum. Ama ne olursa olsun sevgi kazandı. Bundan sonra da hem kulüp hem okul takımlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz? dedi ve eşini tebrik etti. 
10 yıllık evli olan Şahin çiftinin Hazal ve Mete adında iki çocuğu bulunuyor.

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