(Görüntülü Haber) Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısı gerçekleştirildi

İki kıta bu kez çocuklar için birleşecek



İBB Başkanı Uysal: \"Bu yıl 100 bin kişinin üstünde bir katılım bekliyoruz\"



Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar: \"Bu yıl maratonda, çok özel varlıklarımız olan çocuklarımız için koşacağız\"



Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: \"Vodafone İstanbul Maratonu hedeflenen noktaya geldi\"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: \"İstanbul\'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel bir etkinlik\"





SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -





Türkiye\'nin Uluslararası alanda en önemli koşu etkinliği ve dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü 39\'uncu kez düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone\'un isim sponsorluğunda \"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz\" temasıyla gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde buluşturacak.



Maratona 3 gün kala Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde başlayan Maraton ve Spor Fuarı\'nın açılışında düzenlenen basın toplantısında tüm İstanbullular çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak için koşmaya davet edildi. Düzenlenen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.



İBB BAŞKANI UYSAL: \"BU YIL 100 BİN KİŞİNİN ÜSTÜNDE BİR KATILIM BEKLİYORUZ\"



Bu yıl 39\'uncusu düzenlenecek olan maratonun 1979 yılında 34 kişiyle başladığını hatırlatan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bu yıl 100 bin kişinin üstünde bir katılım bekliyoruz. Maratonumuzun, halkımızı sporla kaynaştırmak ve barıştırmak adına çok büyük katkısı var. Bu yıl çocuklarımız için koşuyoruz. Çocuklarımızın daha fazla spor yapmasına ve ailelerimizin bu konuda teşvik edilmesine önem veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın spor yapması konusunda ciddi emek harcıyoruz. Son 15 yılda spora yaklaşık 3 milyar TL katkımız oldu. 183 okulda spor salonu yaptık. Vodafone İstanbul Maratonu da iyi bir noktaya geldi. Dünyada kıtalararası yapılan tek maraton. İnanıyoruz ki bundan sonra da gelişmesini devam ettirecek ve dünyada hak ettiği noktaya gelecek. Tüm İstanbulluları 12 Kasım\'da maratonumuza bekliyorum\" dedi.



SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ ÖZBAYRAKTAR: \"BU YIL MARATONDA, ÇOK ÖZEL VARLIKLARIMIZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KOŞACAĞIZ\"



Maraton ve Spor Fuarı\'nda dünyaca ünlü markaların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunan da bulunduğunu aktaran Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, \"Sahne etkinliklerimiz ve seminerlerimiz olacak. Çipli koşmak isteyen vatandaşlarımız, buradaki STK\'lardan birine 40 TL bağışta bulunurlarsa, geç kayıt imkanına sahip olacaklar. Bu yıl maratonda, çok özel varlıklarımız olan çocuklarımız için koşacağız. Diğer yandan, özellikle 10 ve 15 km\'lerde ciddi bir ilginin olması parkurda da yenilik yapma ihtiyacı doğurdu. Bütün startlarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün 300 metre gerisinden başlayacak. 10 km finişi İstanbul Ticaret Üniversitesi\'nin önünde, 15 km finişi ise yoğunluktan dolayı Yenikapı Meydanı\'nda bitecek. Bu yıl 86 elit atletimiz var. Parkur rekoru bekliyoruz. Bu yıl maratonda ilk kez mobil tavşan atlet uygulamasını hayata geçireceğiz. Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan bir çip ekibi oluşturduk. Maratonumuzu bu ekibimiz ölçecek. Yeşil maraton olmazsa olmazımız. Geri dönüşümlü materyaller kullanıyoruz. Maraton Hatıra Ormanı\'mız da her geçen yıl büyüyor. Katılımcılarımız, sembolik bir ücret karşılığında ağaç sahibi olabilecek\" diye konuştu.



ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI ÇİNTİMAR: \"VODAFONE İSTANBUL MARATONU HEDEFLENEN NOKTAYA GELDİ\"



Vodafone İstanbul Maratonu\'nun hedeflenen noktaya geldiğini dile getiren Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, \"Bu yıl parkur rekoruyla birlikte dünyadaki maratonlar arasındaki yerini en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Maraton, atletizmin halk arasında yaygınlaşmasına, Türk atletizminin dünyada ve Avrupa\'da en üst seviyeye çıkabilmesine vesile ve destek olan bir organizasyondur. Bu önemli organizasyona emeği geçen, başta İBB olmak üzere, Vodafone ailesine ve Spor İstanbul\'a şükranlarımı arz ederim\" şeklinde konuştu.



VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI AKSOY: \"İSTANBUL\'UN KENTLİLİK VE SPORTMENLİK BİLİNCİNE, DİNAMİZMİNE, KÜRESEL MARKA DEĞERİNE KATKIDA BULUNAN ÇOK ÖZEL BİR ETKİNLİK\"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu: \"Vodafone olarak, İstanbul\'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel bir etkinlik olan Vodafone İstanbul Maratonu\'nu 6 yıldır büyük bir gurur ve heyecanla destekliyoruz. Maratona katılım oranları her yıl bizim sponsorluğumuzun da katkısıyla artıyor. Çipli koşucu sayısı 2011\'den bu yana yaklaşık 4 kat arttı. Bu yıl da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız. Maraton günü halk koşusunun bitiş noktası olan Vodafone Park\'ın önünde kurulacak \'Yarını Kodlayanlar\' standımıza gelip kayıt yaptıran ilk bin çocuğa kodlama eğitimi vereceğiz. Teknolojimizle de maratonu desteklemeye devam ediyoruz. Daha efektif ve yaygın kullanım için VMaraton\'daki tüm statik bilgileri \'Vodafone Yanımda\' uygulamamıza taşıdık. Kullanıcılarımız, daha önce VMaraton üzerinden eriştikleri, maratonla ve sağlıkla ilgili bilgilere şimdi \'Vodafone Yanımda\' uygulaması üzerinden kolayca erişebiliyor. Maratonun bir şenlik havasında geçmesi için İstanbul\'un dört bir yanını Vodafone kırmızısı ile donatacağız. Bu yıl halk koşusunun ilk kez son bulacağı Vodafone Park\'taki şenlik alanımızdan tüm katılımcılarımız gün boyu yararlanabilecek. Ayrıca, Vodafonelular için Kasım ayı boyunca hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik olarak sunacağımız marka indirim ve fırsatlarıyla maraton coşkusunu daha da artıracağız. Tüm İstanbulluları, 12 Kasım Pazar sabahı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde buluşup kıtaları geçmeye ve ailece, çocuklarımızla birlikte, güzel bir gün geçirmeye davet ediyoruz.\"



