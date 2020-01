(Görüntülü Haber) Viyadüğe rağmen 'ölüm yolu' can almaya devam ediyor

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Tortum İlçesi\'nde, 10 yılda yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği için \'ölüm kavşağı\' olarak nitelendirilen Aksukapı Kavşağına yaptırılan viyadük, trafik kazalarına önlemede yeterli olmadı. Geçen 19 Ağustos\'ta meydana gelen kazada Türkmenistan\'dan 24 ton pamuk yükünü alan TIR\'ın sürücüsü İsfandiyar Kambarov, aşırı hız nedeniyle rampayı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak sürüklenen 8302AGF plakalı TIR\'ın üzerinden fırlayan ve her biri 200 kilo ağırlığındaki pamuk balyaları, yol kenarında minibüsten inerek bekleyen ailenin üzerine düşerek sürükledi. Pamuk balyalarının ezdiği Sedanur (17) ve Burcu (15) Güler kardeşler ile TIR\'ın Türkmenistan uyruklu sürücüsü Kambarov, olay yerinde can verdi. Kazada 3 kişi de yaralandı. Akrabalarının cenaze törenine giderken hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşları arasında Abdurahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi. Erzurum ile Oltu İlçesi arasında, 116 kilometre uzunluğundaki D 950 Karayolunun Oltu- Tortum arasındaki Aksukapı Kavşağı, meydana gelen kazalar ve ölüm olayları nedeniyle \'ölüm kavşağı\' olarak nitelendiriliyor. Oltu\'dan Aksukapı\'ya gelirken 17 kilometrekik bir rampadan inen özellikle ağır tonajlı taşıtların sürücüleri, sürekli fren yaparak indikleri için sistemin devre dışı kalmasına neden oluyorlar. Erzurum- Artvin karayolunun 62\'nci kilometresindeki Aksu Mahallesinin bulunduğu bölgede son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybederken, 300\'den fazla kişi de yaralandı. Oltu\'dan gelen araçların 90 derecelik keskin bir virajla, Erzurum- Artvin karayoluna girmelerini sağlayan Aksukapı Kavşağında meydana gelen ölüm olaylarını protesto etmek için CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt, 25 Temmuz 2012 günü yolda kefenli eylem yapmıştı. Öğüt, bu kavşaktaki kazaları TBMM gündemine taşıyarak dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım\'a bir soru önergesi vermişti. Artan şikayetler, trafik kazaları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Aksukapı Kavşağına 2 yıl önce viyadük yapılmaya başlandı. Yaklaşık 3 ay önce faaliyete geçen viyadük de ölümlü kazaların önüne geçemedi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, \"Bol virajlı 17 kilometrelik dağ yolunu frenle inen her taşıt, sonunda freni tutmadığı için kazalara neden oluyor. Viyadük yapıldıktan sonra yaklaşık 40- 50 metre yükseklikten uçan bir araçtan sağ çıkmak mümkün değil. Oltu- Aksukapı- Tortum karayolu ulaşıma kapatılmalı ve 15 kilometre daha kısa olan Oltu- Narman- Tortum karayolu kullanılmalı. Ya da 17 kilometrelik rampayı devre dışı bırakacak Aksukapı\'ya bir tünel yapılmalı. Yoksa bu kazaların sonu gelmez\" diye konuştular.