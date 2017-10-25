(Görüntülü Haber) Viranşehir'de sosyal medya operasyonu: 12 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı\'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.