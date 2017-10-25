T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Viranşehir'de sosyal medya operasyonu: 12 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

25 Ekim 2017 18:42

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı\'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAViranşehirPKKKCKSorgularıCumhuriyet BaşsavcılığıSavcılıkGözaltınaJandarma Komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24