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(Görüntülü Haber) Viranşehir'de kaza: 2 ölü, 5'i asker 7 yaralı

Mustafa MERT/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle izne giden rütbeli askerlerin bulunduğu cip ile hafif ticari araç çarpıştı

25 Ağustos 2017 19:35

Mustafa MERT/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde Kurban Bayramı nedeniyle izne giden rütbeli askerlerin bulunduğu cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 5\'i asker 7 kişi ise yaralandı. Kaza, öğleden sonra Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresindeki Eyüp Nebi kavşağında meydana geldi. Görevli oldukları Şırnak’tan, Kurban Bayramı izni nedeniyle Adana’ya giden ve rütbeli oldukları belirtilen askerlerin bulunduğu 73 ED 162 plakalı cip ile karşı yönden gelen 36 yaşındaki İbrahim Doğan yönetimindeki 59 UP 266 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmayla iki araç bariyerlere saplanıp durdu. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ile cipteki 5 asker yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Doğan ile yanında bulunan adı öğrenilemeyen 1 kişi doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri ise sürüyor.

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