(Görüntülü Haber) Vesile nine, eşini kaybetti; çalışma azmini kaybetmedi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde oturan Vesile Akın (78), oğluna yardım için 37 yıl lastik tamirhanesinde birlikte çalıştığı eşi Hüseyin Akın\'ı (83) 5 ay önce kaybetti. Oğluna şimdi de yardım eden Vesile nine, \"Gelinime de öğretiyorum. Ben öldüğümde gelinim, başaracak bu işleri\" dedi.



Vesile- Hüseyin Akın çiftinin tek çocuğu Ali Akın (57), 1981 yılında askere gidince, o dönem Kızılören ilçesindeki lastik tamirhanesi kapanma noktasına geldi. Hüseyin Akın, tek başına tamirhanedeki işlere yetişemeyeceğini söyleyince devreye giren Vesile Akın, eşine birlikte çalışmayı teklif etti. Çift, çocukları askerlik görevini tamamlayana kadar tamirhanede beraber çalıştı. Askerlik dönüşü Ali Akın, tamirhaneyi Sandıklı\'ya taşıdı. İlerleyen yaşlarına rağmen çift, lastik tamirhanesinde birlikte çalışmaya devam etti. Hüseyin Akın, geçen yılın Ağustos ayında, beyin kanaması sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti.



TAMİRHANEYİ BIRAKMADI



5 ay önce eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Vesile Akın, yaklaşık 37 yıl birlikte ter döktüğü lastik tamirhanesini bırakmadı. Hem eşinin hatıraları hem de oğlunun yalnız çalışmaması için tamirhaneye gelen Vesile nine, lastik tamiri ve değişim işlerinde oğluna yardımcı oluyor.



\'ELİM TUTTUĞU, GÖZÜM GÖRDÜĞÜ KADAR ÇALIŞACAĞIM\'



Vesile Akın, çalışacak eleman bulamadıkları için oğlunun yalnız kaldığını belirterek, \"Eşim, öldü; ama ben, oğlumu yalnız bırakmadım. Şu an hava soğuduğu için kar lastiği taktırmak üzere çok gelen oluyor. Bu yüzden soğukta- sıcakta burayı bekliyorum. Oğlumun babası gitti. Bir de anası gitse yalnız kalacak. Onun için çalışıyorum. Elim tuttuğu, gözüm gördüğü kadar çalışacağım. Tamir edilecek lastik 1 ise oğlum yapıyor. 3 ya da 4 olursa ben de ona yardım ediyorum\" dedi.



\'BAL KÜPÜMDÜ, GİTTİ\'



Kadınlara, eşlerine yardım etmeleri yönünde tavsiyede bulunan Vesile nine, \"Aile birliği, her yerde iyidir. Eşim öldü. Oğlan \'Babamın hatırası gözümün önünden gitmesin\' diye fotoğrafımızı getirmiş, asmış. Gelinime de öğretiyorum. O da arada dükkana geliyor. Ben öldüğümde gelinim başaracak bu işleri. Eşimle de 67 sene beraber yaşadık. Hiç ayrılmadık. Bal küpümdü, gitti\" diye konuştu.



\'SADECE UYUDUĞUM ZAMAN AKLIMDAN ÇIKIYOR\'



Ali Akın da babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatırken, şunları söyledi:



\"83 yaşında kaybettik babamı. Allah rahmet eylesin. Çok zor. Babam, sadece uyuduğum zaman aklımdan çıkıyor. Genç yaşta hayatını kaybedenlerin yakınlarına, şehitlerimizin yakınlarına Allah sabır versin. Rahmetli babam, ben olmadan evde bir lokma yemek yedirmezdi. İş yerini açtığım zaman babamı görüyorum.\"



\'SANDIKLI\'NIN GURUR KAYNAĞI\'



Lastik tamiri için iş yerine gelen Ramazan Korkmaz ise \"İlçeye 30 kilometre uzaklıktan lastik tamir ettirmek için o kadar lastikçiyi teperek Vesile ninemizin yanına geliyoruz. İlerlemiş yaşına rağmen çalışmalarından haz alarak, onunla gurur duyuyoruz. Yaşına rağmen oğlu Ali abiden bile seri çalışması bizleri mutlu ediyor. O Sandıklı\'nın köy ve kasabalarının gurur kaynağı\" diye konuştu.